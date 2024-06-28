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Игнатий Антонов

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Игнатий Антонов
Тип записи
о браке
Номер записи
06-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.04.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
отставной рядовой
Дата брака
11.04.1876
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 289
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Петр Матвеевич, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агафья Максимовна / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Матвей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец невесты - Максим Яковлевич, умерший бывший дворовый г. Чуфаровского (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Климонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Игнатий Антонов, отставной рядовой
Свидетель невесты №1 - Петр Фомич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Семенович, крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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