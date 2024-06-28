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Михаил Климонович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Михаил Климонович
Тип записи
о браке
Номер записи
06-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.04.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
11.04.1876
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 289
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Петр Матвеевич, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агафья Максимовна / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Матвей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец невесты - Максим Яковлевич, умерший бывший дворовый г. Чуфаровского (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Климонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Игнатий Антонов, отставной рядовой
Свидетель невесты №1 - Петр Фомич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Семенович, крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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