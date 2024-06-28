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Евлампий Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Евлампий Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
05-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.04.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
11.04.1876
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 289
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Василий Семенович, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Феоктистовна, крестьянская дочь (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Семен Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец невесты - Феоктист Степанович, Крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Евлампий Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Афанасьевич, временнообязанный крестьянин г.Гончарова (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Андреевич, временнообязанный крестьянин г.Гончарова (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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