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Феоктист Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Феоктист Степанович
Тип записи
о браке
Номер записи
04-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
26.10.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
26.10.1875
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 198
Полная запись МК
4
Жених - Григорий Феоктистович, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Тимофеевна, крестьянская дочь (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Феоктист Степанович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец невесты - Тимофей Иванович, Крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Яковлевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макарий Феоктистович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лука Григорьевич, крестьянин (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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