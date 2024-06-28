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Егор Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Егор Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.04.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
20.04.1875
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Петр Николаевич / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Марковна / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Николай Васильевич, бывший дворовый г.Чуфаровского
Отец невесты - Марк Кузьмич, бывший дворовый г.Чуфаровского
Свидетель жениха №1 - Егор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Савельевич
Свидетель невесты №2 - Никита Зиновьевич
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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