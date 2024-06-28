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Дарья Марковна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дарья Марковна
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.04.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Дата брака
20.04.1875
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Петр Николаевич / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Марковна / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Николай Васильевич, бывший дворовый г.Чуфаровского
Отец невесты - Марк Кузьмич, бывший дворовый г.Чуфаровского
Свидетель жениха №1 - Егор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Савельевич
Свидетель невесты №2 - Никита Зиновьевич
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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