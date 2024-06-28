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Федор Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Федор Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Дата брака
26.01.1875
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Дмитрий Васильевич, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Лукинично, дочь умершего крестьянина (с. Ильицыно, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Яковлевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец невесты - Лука Лаврентьевич, крестьянин (с. Ильицыно, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кузьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Поликарп Ефимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Васильевич
Свидетель невесты №2 - Петр Антонович
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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