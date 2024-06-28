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Василий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
26.01.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
26.01.1875
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 196
Полная запись МК
2
Жених - Дмитрий Васильевич, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Лукинично, дочь умершего крестьянина (с. Ильицыно, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Яковлевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец невесты - Лука Лаврентьевич, крестьянин (с. Ильицыно, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кузьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Поликарп Ефимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Васильевич
Свидетель невесты №2 - Петр Антонович
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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