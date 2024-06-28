Кондрат Зиновьевич
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Кондрат Зиновьевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 01-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 10.01.1875
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- бывший дворовый г.Чуфаровского
- Дата брака
- 10.01.1875
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 196
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Кондрат Зиновьевич, бывший дворовый г.Чуфаровского / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Варвара Федоровна / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Федор Иоакимович, Временнообязанный крестьянин
Свидетель жениха №1 - Петр Захарович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Федотович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Михеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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