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Гликерия Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Гликерия Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
235-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.12.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
22.12.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Федор Петрович
Отец - Петр Иванович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Гликерия Никифоровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Василий Никифорович, крестьянин (д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Надежда Петровна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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