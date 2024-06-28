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Параскева Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Параскева Яковлевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
231-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.10.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
14.10.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Параскева Яковлевна
Отец - Яков Павлович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Елена Ильинична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Агрипина Мартиновна, крестьянка (д. Горюшкино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Иванович, крестьянин (д. Горюшкино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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