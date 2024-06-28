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Федосья Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Федосья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
226-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.06.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
04.06.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Иван Егорович
Отец - Егор Власович, умерший крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Федосья Петровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Матвей Андреевич, крестьянин (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Надежда Семеновна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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