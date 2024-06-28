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Григорий Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Григорий Никитич
Тип записи
о рождении
Номер записи
225-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.05.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
29.05.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Феодосья Никитична
Отец - Никита Зиновьевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Татьяна Стефановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анна Николаевна, крестьянская девица (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Григорий Никитич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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