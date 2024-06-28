Петр Покрывалов
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Петр Покрывалов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 223-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 29.04.1885
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- псаломщик
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 30.04.1885
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 135
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Елена Феодотовна
Отец - Феодот Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анастасия Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Марья Феогеновна, дочь крестьянина девица (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Петр Покрывалов, псаломщик (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Феоген Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- из тройни
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