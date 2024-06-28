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Феоген Леонович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Феоген Леонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
221-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
29.04.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
30.04.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Анастасия Феодотовна
Отец - Феодот Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анастасия Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Марья Феогеновна, дочь крестьянина девица (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Петр Покрывалов, псаломщик (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Феоген Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
из тройни
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