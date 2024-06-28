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Параскева Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Параскева Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
218-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.02.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
23.02.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Евдокия Никитична
Отец - Никита Федорович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анна Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Николай Феоктистович, временноотпускной солдат (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Параскева Ивановна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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