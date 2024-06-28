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Петр Елисеевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Петр Елисеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
217-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
01.02.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
землевладелец
Дата крещения
03.02.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Донарская Анна Михайловна
Отец - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин землевладелец с. Жилконцы (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Донарская Екатерина Сергеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анастасия Сергеевна, жена землевладельца (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Донарский Иван Дмитриевич, воспитанник Тульской духовной семинарии (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Петр Елисеевич, землевладелец
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