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Анастасия Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Анастасия Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
217-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
жена землевладельца
Нас. пункт приписки
сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
03.02.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Донарская Анна Михайловна
Отец - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин землевладелец с. Жилконцы (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Донарская Екатерина Сергеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анастасия Сергеевна, жена землевладельца (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Донарский Иван Дмитриевич, воспитанник Тульской духовной семинарии (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Петр Елисеевич, землевладелец
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