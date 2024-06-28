Донарский Иван Дмитриевич
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Донарский Иван Дмитриевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 217-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.02.1885
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- воспитанник Тульской духовной семинарии
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 03.02.1885
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 133
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Донарская Анна Михайловна
Отец - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин землевладелец с. Жилконцы (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Донарская Екатерина Сергеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анастасия Сергеевна, жена землевладельца (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Донарский Иван Дмитриевич, воспитанник Тульской духовной семинарии (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Петр Елисеевич, землевладелец
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