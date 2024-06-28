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Параскева Иерофеевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Параскева Иерофеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
215-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.01.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
сельцо Старое, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
26.01.1885
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Анна Тимофеевна
Отец - Тимофей Ананьевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Александра Иерофеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Параскева Иерофеевна, крестьянка (сельцо Старое, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Петр Ананьевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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