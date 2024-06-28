Соломатин Авксентий Анисимович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Соломатин Авксентий Анисимович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 213-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 01.1884
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 1884
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 170
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Соломатина Анна Авксентиевна
Отец - Соломатин Авксентий Анисимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Соломатина Параскева Иларионовна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- В МК (ЦГАМО ф.16И оп.2 д.66 л.169) вложен лист следующего содержания: "... Рязанская Духовная Консистория предписывает... внесть в метрические книги церкви села Жилкониц, Зарайского уезда за 1884 год событие о рождении Анны, признанной Епархиальным Начальством рождённою от крестьянина села Жилкониц Авксентия Онисимова Соломатина и законной жены его Параскевы Иларионовой во второй половине января месяца 1884 года. Марта 29 дня 1902 года"
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