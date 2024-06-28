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Соломатина Анна Авксентиевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Соломатина Анна Авксентиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
213-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Соломатина Анна Авксентиевна
Отец - Соломатин Авксентий Анисимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Соломатина Параскева Иларионовна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
В МК (ЦГАМО ф.16И оп.2 д.66 л.169) вложен лист следующего содержания: "... Рязанская Духовная Консистория предписывает... внесть в метрические книги церкви села Жилкониц, Зарайского уезда за 1884 год событие о рождении Анны, признанной Епархиальным Начальством рождённою от крестьянина села Жилкониц Авксентия Онисимова Соломатина и законной жены его Параскевы Иларионовой во второй половине января месяца 1884 года. Марта 29 дня 1902 года"
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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