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Федор Ефимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Федор Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
209-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.09.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
22.09.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Сергей Федорович
Отец - Федор Ефимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Параскева Архиповна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Ананьевна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Логин Егорович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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