Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Алексеевна

Дарья Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дарья Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
206-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.07.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
29.07.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Евдокия Андреевна
Отец - Андрей Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Дарья Алексеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Дарья Марковна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Иванович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close