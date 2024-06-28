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Петр Ильич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Петр Ильич
Тип записи
о рождении
Номер записи
205-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.07.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
27.07.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Федосья Петровна
Отец - Петр Ильич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Параскева Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Егор Иванович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Татьяна Семеновна, крестьянка (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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