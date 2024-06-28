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Григорий Феоктистович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Григорий Феоктистович
Тип записи
о рождении
Номер записи
202-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.06.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
19.06.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Акилина Петровна
Отец - Петр Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Дарья Марковна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Григорий Феоктистович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Параскева Марковна, крестьянка собственница (д. Любава, Зарайский у., Рязанская губ.)
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