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Донарская Екатерина Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Донарская Екатерина Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
200-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
жена землевладельца
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
06.05.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Николай Макарович
Отец - Макар Феоктистович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Елена Алексеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Донарская Екатерина Сергеевна, жена землевладельца (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Федор Кириллович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Михаил Донарский, землевладелец
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