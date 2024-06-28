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Василий Косьмич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Косьмич
Тип записи
о рождении
Номер записи
197-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.02.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
05.02.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Дмитрий Иванович
Отец - Иван Александрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анисья Косьминична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анна Диомидовна, крестьянская девица (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Василий Косьмич, крестьянин (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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