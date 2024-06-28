Дмитрий Иванович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Дмитрий Иванович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 197-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 03.02.1884
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 05.02.1884
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 165
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Дмитрий Иванович
Отец - Иван Александрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анисья Косьминична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анна Диомидовна, крестьянская девица (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Василий Косьмич, крестьянин (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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