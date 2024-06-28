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Николай Феоктистов

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Николай Феоктистов
Тип записи
о рождении
Номер записи
196-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
временноотпускной солдат
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
01.02.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Павел Федорович
Отец - Федор Кириллович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Елена Алексеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Марья Ивановна, московская мещанская девица
Воспр. - Николай Феоктистов, временноотпускной солдат (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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