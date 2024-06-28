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Пелагея Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Пелагея Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
195-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.01.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
29.01.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Анна Стефановна
Отец - Стефан Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Пелагея Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Василий Павлович, крестьянин собственник (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Татьяна Васильевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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