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Евдокия Феоктистовна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Евдокия Феоктистовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
194-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.01.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка собственница
Нас. пункт приписки
с. Плуталово, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
24.01.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Иван Иванович
Отец - Иван Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анна Феоктистовна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Феоктистовна, крестьянка собственница (с. Плуталово, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Тимофей Егорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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