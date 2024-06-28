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Федор Романович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Федор Романович
Тип записи
о рождении
Номер записи
192-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
14.01.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
15.01.1884
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Петр Тимофеевич
Отец - Тимофей Егорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Надежда Петровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Александра Антиповна, крестьянка собственница (д. Чирьяково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Тимофеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Федор Романович, крестьянин
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