Анастасия Сергеевна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Анастасия Сергеевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 184-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.06.1883
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- жена землевладельца
- Нас. пункт приписки
- сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 21.06.1883
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.57, лист: 231
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Донарский Дмитрий Михайлович
Отец - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Донарская Екатерина Сергеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ступин Алексей Федорович, дворянин (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анастасия Сергеевна, жена землевладельца (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Петр Елисеевич, землевладелец (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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