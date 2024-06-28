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Донарский Михаил Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Донарский Михаил Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
184-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1883
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
потомственный почетный гражданин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
21.06.1883
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.57, лист: 231
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Донарский Дмитрий Михайлович
Отец - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Донарская Екатерина Сергеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ступин Алексей Федорович, дворянин (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анастасия Сергеевна, жена землевладельца (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Петр Елисеевич, землевладелец (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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