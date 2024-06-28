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Афанасий Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Афанасий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
175-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
23.11.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Георгий Андреевич
Отец - Андрей Яковлевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Стефанида Ивановна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Анна Алексеевна, крестьянка собственница (д. Требовая, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Афанасий Федорович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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