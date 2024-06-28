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Пелагея Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Пелагея Яковлевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
173-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.10.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
08.10.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Пелагея Яковлевна
Отец - Яков Артемьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Евдокия Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Василий Павлович, крестьянин собственник (д. Разсохты, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Гликерия Федуловна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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