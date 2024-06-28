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Иван Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
171-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.08.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
31.08.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Александр Иванович
Отец - Иван Александрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Анисья Косьминична (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иосиф Косьмич, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Надежда Петровна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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