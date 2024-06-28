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Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
166-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
28.06.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 106
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Стефановна
Отец - Стефан Антонович, поступивший в военную службу (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Пелагея Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Павлович, крестьянин собственник (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Татьяна Васильевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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