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Стефан Антонович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Стефан Антонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
166-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.06.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
поступивший в военную службу
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
28.06.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 106
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Стефановна
Отец - Стефан Антонович, поступивший в военную службу (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Пелагея Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Павлович, крестьянин собственник (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Татьяна Васильевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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