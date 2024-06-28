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Евдокия Назаровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Евдокия Назаровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
163-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.05.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
17.05.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 105
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Елена Тихоновна
Отец - Тихон Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Евдокия Назаровна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ефрем Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Лукия Ефремовна, государственная крестьянка (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
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