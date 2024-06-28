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Василий Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
161-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.03.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
19.03.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Василий Васильевич
Отец - Василий Федорович, крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Евдокия Дементьевна (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Дмитрий Онисимович, временноотпускной солдат (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Яковлевна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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