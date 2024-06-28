Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья

Дарья

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дарья
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
160-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.03.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
06.03.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Дарья
Мать - Татьяна Филипповна, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Гавриил Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Прасковья Ивановна, крестьянская девица (д. Орешово, Михайловский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
мать - крестьянка деревни Старой Подгородной (не найдена) Татьяна Филипповна, отец не указан.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close