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Евдокия Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Евдокия Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
157-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.02.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянка собственница
Нас. пункт приписки
д. Долгая,
Дата крещения
10.02.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Федор Федорович
Отец - Федор Кириллович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Елена Алексеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеевна, крестьянка собственница (д. Долгая, )
Воспр. - Макар Феоктистович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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