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Тимофей Ананьевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Тимофей Ананьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
154-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.01.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
зачисленный в ополчение
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
18.01.1881
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Ксения Тимофеевна
Отец - Тимофей Ананьевич, зачисленный в ополчение (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Александра Ерофеевна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Стефанида Ивановна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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