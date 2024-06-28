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Фекла Ларионовна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Фекла Ларионовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
152-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.09.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
25.09.1880
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Иван Никитич
Отец - Никита Михайлоич, временноотпускной солдат (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Фекла Ларионовна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ульяна Иларионовна, крестьянка собственница (с. Кончаково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Федор Кириллович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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