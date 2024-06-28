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Василий Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
151-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.09.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
временноотпускной солдат
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
08.09.1880
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Иван Васильевич
Отец - Василий Петрович, временноотпускной солдат (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Пелагея Семеновна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евдокия Назаровна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Анисимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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