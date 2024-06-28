Евфросинья Ивановна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Евфросинья Ивановна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 143-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 10.07.1880
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянка собственница
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 13.07.1880
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 58
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Марина Ларионовна
Отец - Ларион Максимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Мария Михайловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Евфросинья Ивановна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Ефрем Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Примечание: Сделана справка по прошению крестьянки Марины Илларионовны Максимовой 3 августа 1898 г. о выд. свидетельства
- Примечание / Дополнительно
- Сделана справка по прошению крестьянки Марины Илларионовны Максимовой 3 августа 1898 г. о выд. свидетельства
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