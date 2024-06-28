Иван Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Иван Васильевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 137-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.06.1880
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянин собственник
- Нас. пункт приписки
- д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 01.06.1880
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 55
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Иван Степанович
Отец - Степан Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Пелагея Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Варвара Михайловна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич, крестьянин собственник (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- лист 56 не заполнен по ошибке, как написал священник
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.