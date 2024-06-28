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Степан Антонович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Степан Антонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
137-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
01.06.1880
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Иван Степанович
Отец - Степан Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Пелагея Павловна (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Варвара Михайловна, крестьянка собственница (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич, крестьянин собственник (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
лист 56 не заполнен по ошибке, как написал священник
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